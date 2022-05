Vor dem Raum kommt das Leben

Traum von einem Jahr in der Strandbar

An Arbeitsmangel leiden er und sein Team dennoch nicht: „Wir haben über 70 Gebäude an 36 Standorten in Entwicklung oder Umsetzung, zwei Drittel davon außerhalb Vorarlbergs“, freut sich der wohl auch dank ausgiebiger Skitouren sehr jugendlich wirkende 58-Jährige. Und so ist sein Wunsch, „einmal ein Jahr wegzuziehen und eine Strandbar zu betreiben“, wohl ferne Zukunftsmusik, warten doch noch viele vernachlässigte Quartiere - demnächst etwa das Bregenzer Weiherviertel - auf Belebung Powernahrung für den Powermann: Vitaminreiches ist bei Bernhard Ölz stets in Griffweite. Gut so, denn für seine vielen Projekte braucht der Mann Kraftstoff.