Thiem feiert in Kitzbühel sein Österreich-Comeback

„Wir wissen, dass Dominic es liebt, vor heimischem Publikum zu spielen. Wir werden alles daransetzen, beste Stimmung ins Stadion zu bringen und hoffen, dass er diesen Schwung mitnehmen und in Kitzbühel an alte Erfolge anknüpfen kann“, meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch in einer Aussendung. Thiem werde sich in guter Gesellschaft befinden, weitere Namen im Teilnehmerfeld will man vorerst aber noch nicht preisgeben.