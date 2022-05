Trotz nächster Pleite: Was Thiem nun Hoffnung gibt

Für Thiem geht es nun kommende Woche beim ATP-250-Turnier in Genf weiter, wo er unmittelbar vor den French Open (ab 22. Mai) seine Generalprobe bestreitet. In der Schweiz will sich der Lichtenwörther nun mehr als nur den letzten Schliff für Paris holen. „Es ist nicht so wie in den letzten Jahren, dass ich in Roland Garros einer der Topfavoriten bin. Ich wäre heilfroh, wenn ich ein, zwei Runden gewinnen würde.“