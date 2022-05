Thiem: „Dann schaut die Sache auch anders aus“

Es ist nicht leicht für Dominic Thiem, im Profitennis wieder so richtig Fuß zu fassen. Der 17-fache ATP-Turniersieger, vierfache Major-Finalist und US-Open-Sieger 2020 hat am Montagabend in Rom auch bei seinem fünften Auftritt nach seiner langen Auszeit wegen einer Handgelenksverletzung verloren. Doch nicht nur der Teufel, sondern auch die Hoffnung liegt bei Thiem im Detail: Denn in kleinen Verbesserungsschritten pirscht sich der 28-jährige Niederösterreicher langsam zurück. „Ich muss ein Match beginnen, in dem ich vorne weg spiele, in dem mir das erste Break gelingt und ich den ersten Satz gewinne. Dann schaut die Sache auch anders aus!“