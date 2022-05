FC Bayern München nimmt Kontakt zu ÖFB-Stürmer auf

„Der Angreifer ist groß, kopfballstark und trotzdem relativ gut am Ball“, schwärmt die „Bild“, meint jedoch auch: „Dennoch wäre er bei Bayern wohl eher ein Back-up als die Top-Lösung.“ Sky-Experte und Ex-Profi Didi Hamann plädiert hingegen für Kalajdzic. „Wen ich sofort holen würde, wäre Sasa Kalajdzic aus Stuttgart, weil er letztes Jahr 16 Tore in der Bundesliga gemacht hat“, so sein „Rat“ an die Bayern.