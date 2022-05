Von Bergen beschützt, vom Wasser geleitet

Einer von ihnen ist Trailrunner Martin Schwarzl, der sich ein außergewöhnliches und sehr ambitioniertes Ziel gesetzt hat: ein Berglaufmarathon rund um das Gasteinertal. Auf diesem selbsternannten „Gasteiner Höhenweg“ möchte Martin rund 60 Kilometer und knapp 6.500 Höhenmeter überwinden - im Idealfall an einem einzigen Tag. Sein Weg entlang der Gipfelgrate und Seitentäler führt ihn in einer großen Runde durch und über das gesamte Gasteinertal. Für diese Tour packt Martin nur das Nötigste ein: Rucksack, Sonnenbrille, Laufstöcke - mit Wasser schleppt er sich nicht ab, denn das kostbare Nass findet er hier im Tal direkt aus der Quelle. Auch ein Klettersteig am Weg, hält Martin nicht von seiner Idee ab. Für das Stück über den Hochalmblick-Steig holt er sich Unterstützung durch Max Steinbauer und nutzt die kurze Pause am außergewöhnlichen Rastplatz - einem ausrangierten Sessellift - für einen spektakulären Ausblick über das Tal.