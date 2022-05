Forscher filmen vor Hawaii „Straße nach Atlantis“

„Ich habe das Gefühl, ich schaue auf die Straße nach Atlantis“, murmelt ein Besatzungsmitglied an Bord der EV/Nautilus beim Blick auf den Bildschirm, wo die Aufnahmen eines ferngesteuerten Unterwasser-Rovers live zu sehen waren. „Machst du Witze? Das ist verrückt“, erwiderte ein anderer. Entstanden sind die Aufnahmen am 23. April am Nootka Seamount im Pazifischen Ozean nordwestlich von Hawaii in einer Tiefe etwas mehr als 1000 Metern.