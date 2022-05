Maskensünder entpuppt sich als gesuchter Mörder

Übergabe an Grenze

Die Beamten erkannten seinen gezückten Ausweis in Folge als Fälschung und entlarvten den Tschechen selbst als international gesuchten Verbrecher. Nach einigen Tagen „Gastaufenthalt“ in einer rot-weiß-roten Zelle wurde der 37-Jährige jetzt am Grenzübergang in Drasenhofen (Niederösterreich) den tschechischen Behörden übergeben.