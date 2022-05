Hauser nach Verletzung bei WM-Serien-Auftakt dabei

„Kann vorne mit dabei sein“

Hauser tritt in Japan hingegen erstmals nach ihrem im November in Abu Dhabi erlittenen Beckenknochenbruch wieder an. „Ich bin mit meiner Vorbereitung, wie sie verlaufen ist, zufrieden. Ich freue mich auf das Rennen und bin gespannt, was mein Körper leisten kann“, sagte die 28-Jährige und dämpfte die Erwartungen ein wenig. „Es fehlt mir sicher überall noch ein wenig zur Topform, aber mit einem guten Tag und wenn alles passt, kann ich schon weit vorne mit dabei sein.“