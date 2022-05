170 historische Steyr-Reiseführer zusammengetragen

170 Werke umfasst seine Sammlung. „Mein Kriterium war, dass Steyr mindestens in zehn Zeilen vorkommen muss“, erzählt der gebürtige Linzer, der mit seiner Familie seit 30 Jahren in Steyr wohnt und nun in die Geschichte der Wahlheimat eintauchte, dabei auch alte Ausflugsziele für sich wiederentdeckte. Sogar händisch eingeklebte Fotos sind in den Reiseführern zu finden, die meisten Bilder zeigen den Stadtplatz, die Stadtpfarrkirche oder das Schloss.