Legende fordert ein „Rede-Verbot“ für Rangnick

Die Kritik am Trainer wird bis zum letzten Spiel weitergehen, zuletzt äußerte sich mit Rio Ferdinand eine weitere Klublegende: „Ich finde es nicht gut, dass der Trainer schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit wäscht“, so der ehemalige Verteidiger, der noch ein weiteres Problem ortet: „Rangnicks Ungeduld und Frustration kommt jetzt in seinen Interviews zum Ausdruck. Wenn ich der Verein wäre, würde ich ihm keine weitere Pressekonferenz erlauben!“