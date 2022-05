ManUnited: Amüsanter Fangesang für Trainer ten Hag

„One Hag, two Hag, three Hag, four Hag, five Hag, seven Hag, eight Hag, nine Hag, ten Hag“, vertonten die Fans der „Red Devils“ den Nachnamen ihres zukünftigen holländischen Coaches. Der 52-Jährige wird ja im Sommer für den derzeitigen Interimstrainer Ralf Rangnick übernehmen, der in Zukunft die Geschicke der ÖFB-Nationalelf leiten wird.