Perisic wütet: „So geht man nicht mit Spielern um“

Mit seinen beiden Treffern in der Verlängerung (90‘, 102‘) schoss der Kroate die „Nerazzurri“ zum achten Cup-Titel der Vereinsgeschichte und krönte sich folglich zum besten Spieler der Partie. Dennoch fand der Stürmer im Anschluss an das Spiel genügend Raum für Kritik an seinen Vorgesetzten. Perisic‘ Vertrag bei den Mailändern läuft mit Ende Juni aus, eine Verlängerung ist bislang nicht unterschrieben worden.