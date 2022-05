Coppa Italia: Inter gewinnt Final-Krimi gegen Juve

Inter Mailand hat zum achten Mal in der Club-Geschichte den italienischen Fußball-Cup gewonnen. Die „Nerazzurri“ bezwangen Juventus Turin am Mittwochabend in einem extrem spannenden Endspiel der Coppa Italia im Stadio Olimpico von Rom mit 4:2 nach Verlängerung und durften erstmals seit 2011 wieder einmal die Trophäe in die Höhe stemmen. Die Turiner verpassten die erfolgreiche Titelverteidigung, sie halten damit weiter bei 14 Cup-Erfolgen.