Das Burgenland als Vorbild in der Pflege

12.000 Senioren beziehen im Burgenland Pflegeleistungen, mehr als 50 Prozent davon alleine in der Hauskrankenpflege. „Jeder will so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden alt werden. Unsere Aufgabe ist, diesen Wunsch zu ermöglichen“, sagt Schneemann. In Pflegeberufen beschäftigt sind 3600 Helfer.