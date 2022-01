Burgenland stellt Organisation der Pflege neu auf

Näher, effizienter

„Das bedeutet, dass an 70 Standorten des Landes - mit Infrastruktur hinterlegt - mobile Hauskrankenpflege stattfindet, ein Tageszentrum errichtet wird und in diesem Kontext auch betreutes Wohnen möglich sein wird“, erklärt Doskozil. Das Ziel: Die Anfahrtswege sollen deutlich kürzer, der Einsatz von Personal effizienter werden. Und: „70 Standorte ist sehr wohnortnah“, merkt Doskozil an. Nicht betroffen von dem neuen Schema sind die Altenwohnheime.