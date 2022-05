Pflege - ein Beruf mit Zukunft

„Das derzeitige Bild der Pflege ist in der öffentlichen Wahrnehmung eher trist“, gibt sich Schnabl keinen Illusionen hin. Denn Personalmangel und überlastete Mitarbeiter sind in vielen Betreuungseinrichtungen an der Tagesordnung. Der Samariterbund steuert dagegen. In ihren acht burgenländischen Pflegekompetenzzentren sorgt die Hilfsorganisation dafür, dass sich das Personal wohlfühlt, und geht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter so gut wie möglich ein. Dadurch halte sich die Fluktuation in Grenzen, und man habe derzeit auch keine Probleme, neues Personal zu finden. Das könne jedoch nicht über die allgemein angespannte Situation hinwegtäuschen. „Um dieses Problem zu lösen, braucht es einen nationalen Kraftakt. Wir wollen Menschen motivieren, den Pflegeberuf zu ergreifen, und dazu müssen wir ihn attraktivieren“, so der Samariterbund-Präsident bei einem Medientermin im Pflegeheim Draßburg, einem Vorzeigeprojekt.