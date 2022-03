Das Pflegemodell im Burgenland macht Schule

Das Burgenland ist Vorreiter in der Pflege. Das Thema wird in Zukunft noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Schon jetzt nimmt der Bund „Nachhilfe“. Nach stetigem Druck von Soziallandesrat Leonhard Schneemann soll der bisherige Schulversuch zur Absicherung der Pflege in das Regelschulwesen eingeführt werden.