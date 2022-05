„Finde ich gut“ - Toni Kroos verteidigt Ibiza-Trip

Kroos verteidigt Ex-Kollegen

Toni Kroos hingegen kann die Spieler durchaus verstehen. „Sie haben ihr Ziel erreicht, etwas zu feiern und von ihrem Arbeitgeber offiziell zwei Tage freibekommen. Ich finde es gut, dass sie den Trip trotz der Niederlage durchgezogen haben“, so der 32-Jährige in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“. Die Situation zeige ganz gut, dass Leute denken, sie können Erwachsenen vorschreiben, was sie zu tun haben, so der Mittelfeldspieler. Kroos hatte von 2007 bis 2014 für den FC Bayern gespielt, ehe er nach Madrid wechselte.