Toni Kroos äußert sich zur Stichelei gegen Mount

„Völliger Blödsinn“

Nun äußerte sich der 32-Jährige in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ zu der fragwürdigen Situation. Seine Handbewegungen, die derjenigen seines Gegenübers nachzumachen schienen, begründete Kroos demnach mit dem Blenden des Flutlichts. Er habe lediglich seine Familie suchen wollen, was ihm aufgrund der Scheinwerfer jedoch schwerfiel, so der deutsche Nationalteamspieler. Dass er Mason Mount damit verspotten wollte, sei „völliger Blödsinn“.