Wenn Sport- und TV-Stars sich ineinander verlieben

Simon Zoller (Fußball) und Laura Wontorra: Die 33-Jährige kam in ihrer Sport-Moderationskarriere schon viel um, begrüßte schon bei Sky, RTL oder Sport1 die Zuseher, ehe es sie zu ihrem jetzigen Arbeitgeber DAZN zog. Dementsprechend war die bekennende Werder-Bremen-Anhängerin immer nah an den Sportstars dran. So entstand die Liebe zu Bochum-Stürmer Simon Zoller.