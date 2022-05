ServusTV-Dame zeigt sich mit Fernando Alonso

Er in kurzen Hosen und kurzem Leibchen, dazu ein schnittiges Cappy; sie im violetten Kleid und in flippigen Schuhen - so zeigen sich die beiden Turteltäubchen auf Instagram. Dass das dazu gepostete violette Herz wirklich nur dem Umstand gilt, dass „Raceday“ ist, wie sie schreibt, darf eher angezweifelt werden. Frau Schlager ist sichtlich verliebt. Auch und erst recht am Tag des Grand Prix in Miami.