Droht uns jetzt auch noch der Bierpreisschock?

Flaschen und Kartons bereits teurer

In Österreich wurden im Vorjahr rund 135.000 Tonnen Braugerste und 394 Tonnen Hopfen zu Bier verarbeitet – fast ein Drittel davon wird in den diversen steirischen Brauereien verbraucht. Die internationalen Marktpreise sind zum Glück noch nicht in der Steiermark angekommen. „Wir produzieren nachhaltig und kaufen fast alles in Österreich. Jahrelang wurden wir dafür belächelt, jetzt profitieren wir davon“, erklärt Michael Göpfart, Braumeister bei Murauer. Er räumt aber ein: „Die Preise vieler Zulieferer wurden bereits höher. Das fängt beim Preis für die Flaschen an und geht bis hin zu dem Karton, der für die Sechsertragerl verwendet wird.“