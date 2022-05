Wer wird neuer Moderator an Mike Diwalds Seite?

Wer also unter 26 Jahre alt ist und zudem kein Problem mit frühem Aufstehen hat (die Sendung läuft ja von 5 Uhr bis 9 Uhr), der soll seine Bewerbung an kaernten.direktion@orf.at mit dem Betreff „Morgenshow-Sidekick“ senden.„Neben den üblichen Bewerbungsunterlagen - also Motivationsschreiben, Lebenslauf und Foto - möchten wir von jedem der Bewerber eine Audiodatei bekommen, in dem er/sie uns erzählt, warum er/sie der/die Bestgeeignete für den Job ist“, erläutert ORF Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard.