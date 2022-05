Vater starb nach Streit: Sechs Monate Haft

Jener 30-Jährige, der sich in Tirol vor dem Geschworenengericht ursprünglich wegen des Verbrechens des Mordes an seinem Vater verantworten musste, ist am Montag schlussendlich wegen Körperverletzung am Innsbrucker Landesgericht zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Aufgrund der Vorhaftanrechnung verließ der Mann, dessen Vater laut Obduktionsbericht an einem akuten Herzanfall starb, den Gerichtssaal als freier Mann. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.