Schon 9150 Flüchtlinge an der Grenze im Burgenland

Die Sorge um die aktuellen Migrationsbewegungen ist im Burgenland an der Grenze allgegenwärtig. Allein in den ersten Monaten dieses Jahres wurden bis heute 9150 Flüchtlinge gemeldet - und jeden Tag werden es deutlich mehr. 550 Aufgriffe waren es allein in der vergangenen Woche. Eine weitere Zunahme wird erwartet.