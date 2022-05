Steirische Hüttenwirte erwarten „starke Saison“

Bis zu 250 Gäste am Tag

Gemeinsam mit seiner Frau und anderen Helfern bespielt Perhab, der am Dienstag seinen 59. Geburtstag begeht, das beliebte Schutzhaus am Fuß von Eselstein und Sinabell. Bis zu 250 Gäste verköstigt man an guten Tagen mit Bergsteigergröstl und Hüttenschmarrn.