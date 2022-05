Ausgerechnet am Muttertag: Verkehrs-Chaos in Wien

Rund 13.000 Laufbegeisterte haben sich am Sonntag in der Wiener Innenstadt zum „Wings for Life“-Benefizlauf eingefunden. Gelaufen wurde für den guten Zweck: Die Veranstalter sammelten Geld für die Forschung an Heilmitteln für Querschnittsgelähmte. Dass das Lauf-Event ausgerechnet am Muttertag über die Bühne ging, sorgte bei in die Innenstadtlokale pilgernden Familien allerdings für Probleme: Aufgrund zahlreicher Straßensperren gelangten sie kaum in den ersten Bezirk.