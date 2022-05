Vier Verletzte bei Massenkarambolage

Durch eine Unaufmerksamkeit geriet ein Niederösterreicher (21) am Sonntag auf der B311 in Taxenbach mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit drei entgegenkommenden Autos. Auch das Fahrzeug welches hinter dem 21-Jährigen fuhr, konnte nicht mehr ausweichen. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.