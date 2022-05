Titelkampf LIVE: Liverpool im Hit gegen Tottenham

Die Spurs haben als Fünfter zwei Punkte hinter Arsenal noch Chancen auf die Champions-League-Plätze. Ihr 3:2-Auswärtssieg im Februar gegen City beweist, dass es das Team von Antonio Conte auch mit den ganz Großen aufnehmen kann. Der Respekt vor Liverpool - das noch die Chance auf das historische Titel-Quadruple hat - ist aber groß. „Sie sind momentan in einer sehr guten Form. Jürgen Klopp macht einen großartigen Job mit seinem Team“, betonte Tottenham-Trainer Antonio Conte vor dem Schlager an der Anfield Road, wo Liverpool in der gesamten Saison erst einmal verloren hat.