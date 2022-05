St. Pöltens Frauen gewinnen Titel-Showdown

Kapitänin Jasmin Eder und Co. sind nach dem 61. Heimsieg in Folge weiter seit dem 27. Mai 2018 - einem 0:1 gegen Sturm - in der Liga ungeschlagen. In dieser Saison gab es nur beim 1:1 in Graz bei Sturm keinen vollen Erfolg, dabei musste der Ligakrösus auch den bisher einzigen Gegentreffer hinnehmen. St. Pölten tritt noch in Altach und gegen Neulengbach an, Sturm empfängt Neulengbach und den FC Südburgenland.