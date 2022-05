Grazer Technik für die Zukunftsfabrik von Mercedes

Der deutsche Automobilhersteller muss seine Prototypen somit nicht mehr so oft auf echte Straßen schicken. „Das verringert maßgeblich Kosten und Entwicklungszeit, da die erforderlichen Kilometer auch am Prüfstand absolviert werden können - und das Verhalten in unterschiedlichsten Szenarien straßenrealistisch abgebildet werden kann“, erklärt Stefan Pircher, der Geschäftsführer von KS Engineers.