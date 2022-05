Explosion in Chemiewerk reißt „halbes Gebäude weg“

In einem Chemieunternehmen im niederösterreichischen Krems ist es am Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer befanden sich zwei Personen in dem Gebäude. „Die ganze Stadt hat gewackelt“, schilderte ein Ohrenzeuge. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte ist vor Ort. Laut dem Unternehmen ist die Situation unter Kontrolle, Chemikalien traten nicht aus.