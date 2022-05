Miami: Perez freut sich auf „zweites Heimrennen“

Marina sorgt für Kopfschütteln

An diesem Wochenende feiert die Metropole in Florida ihre mit Spannung erwartete Formel-1-Premiere. Erstmals seit 1984 ist die Motorsport-„Königsklasse“ zweimal in den Vereinigten Staaten zu Gast, im Oktober wird in Austin um WM-Punkte gefahren. Miami ist insgesamt der elfte Austragungsort eines Formel-1-Grand-Prix in den USA. Der erste Auftritt der Rennserie in den Vereinigten Staaten fand schon im Gründungsjahr 1950 statt. In Indianapolis wurde allerdings unter den Regeln für 500-Meilen-Rennen gefahren. Danach folgten neun weitere Gastgeber. Im kommenden Jahr rückt Las Vegas wieder in den Rennkalender - dann wird es wie schon 1982 drei US-Schauplätze in einer Saison geben.