Minaj: Große Brüste können sehr irreführend sein

„Anaconda“-Rapperin Nicki Minaj zeigte sich bei der „Met-Gala“ am Montagabend in New York in einem gefährlich knappen Federn-Outfit, das ihr Brüste kaum im Zaum halten konnte. Dass die Musikerin eine Körbchengröße mehr hat, bringt ihr offenbar oft Körperkritik ein, die sie ärgert.