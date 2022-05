Mail lässt den Zwist um Windpark-Orte neu aufleben

Der Grüne fordert nicht nur, dass der Lungauer Fanningberg als neue Wind-Vorrangzone ausgewiesen wird – also jenes Gebiet, in dem ein geplantes Wind-Projekt 2018 auf massivem Widerstand stieß. Er will Windparks in den Skigebieten. „Windkraft und Skigebiete ergänzen sich hervorragend! Gerade im Winter müssen wir um sagenhafte 500 Millionen Euro Strom importieren. Ein Großteil davon ist Kohle- und Atomstrom“, so Schellhorn.