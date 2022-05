Von Traktor überrollt: Oststeirer schwer verletzt

Am frühen Mittwochnachmittag wollte der Bauer auf seinem Hof in Stögersbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) seinen Traktor samt angehängtem Miststreuer in eine Garage stellen. Als er gerade im Retourgang nach hinten fuhr und dabei über die rechte Schulter blickte, dürfte er laut Polizei seinen gerade von rechts kommenden Nachbarn (49) übersehen haben.