Bullen-Dominanz: Braucht es eine Liga-Reform?

„Der Abstand muss nicht zwangsläufig so groß bleiben“, glaubt mit Markus Schopp einer, der beim Einstieg Red Bulls in den Fußball 2005 in der Mozartstadt kickte und die Bullen bestens kennt. „Ich sehe es nicht gegeben, dass Salzburg so dominant bleibt.“ Die Chancen dafür stehen allerdings gut, wie der Nachsatz des Steirers erkennen lässt: „Es wäre überraschend, wenn sie nicht weiter gewinnen würden, ist aber durchaus möglich.“ Der 48-Jährige hebt die exzellente Arbeit, die im Verein erledigt wird, hervor und weiß, dass Freund und seine Mitarbeiter auf sportlicher Ebene in den letzten Jahren sehr viel richtiggemacht haben. „Man muss dem Verein dazu gratulieren. Es gibt ja auch in anderen Nationen sehr starke Klubs, die aber nicht so eine Bilanz vorweisen können.“