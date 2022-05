Conference League: Halbfinale ab 21 Uhr hier LIVE

Die AS Roma wartet sogar schon seit 1991 auf ein Endspiel in einem UEFA-Bewerb (damals 0:2 im UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand). Das 0:0 im Serie-A-Heimspiel gegen Bologna und Marko Arnautovic am Sonntag hat vor dem Rückspiel gegen Leicester nicht allzu großen Mut gemacht. Es war bereits das vierte Pflichtspiel seit Anfang Februar, das die Truppe von Trainer José Mourinho zu Hause nicht gewonnen hat. Leicester-Boss Brendan Rodgers erklärte, seine Spieler hätten „keine Angst“ vor dem Stadio Olimpico, wo erstmals in der Klub-Geschichte eine Final-Teilnahme fixiert werden soll.