Wir erklären das sagenhafte Kleid von Blake Lively

Auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York trifft sich alljährlich das Who‘s who der A-Prominenz. Doch noch wichtiger als die großen Namen sind bei der „Met-Gala“ die großen Roben des Abends. Und da hatte - auch wenn alle über Kim Kardashians Monroe-Kleid reden - eindeutig Blake Lively die Nase vorne. Sie trug ein sagenhaft schönes Kleid, das plötzlich ganz anders aussah.