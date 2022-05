Paralympics-Sportler von Minister Brunner geehrt

Gold für Edlinger

Besonders die Aushängeschilder des Parakaders konnten ihre Leistung auf den Punkt bringen und sich Edelmetall sichern. Die sehbehinderte Langläuferin Carina Edlinger von der Dienststelle Mitte im Zollamt Österreich kürte sich zur Paralympicssiegerin im Langlaufsprint und gewann zusätzlich zu dieser Goldmedaille die Bronzemedaille in der Mitteldistanz. Markus Salcher von der Dienststelle Süd im ZAÖ konnte sich in den Speedbewerben die Silbermedaille bei der Abfahrt und beim Super-G in der Klasse der stehenden Herren sichern.