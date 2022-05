Bei WM kann sich Kasper für NHL-Draft präsentieren

Stammplatz in schwedischer Liga

In seiner zweiten Saison in Schwedens Topliga SHL hat sich der Klagenfurter bei Rögle einen Stammplatz geholt, war in den Play-offs mit sechs Punkten aus 13 Partien die Überraschung. Kasper: „Trotz dem Aus im Halbfinale gegen Färjestad war die Saison gut. Wir haben ja erstmals die Champions League gewonnen.“