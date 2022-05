Mit Zeichnung Musical-Besuch für die Mama gewinnen

Zeichnen, Bild an die „Krone“-Redaktion in Innsbruck schicken, für die Mutti einen Ausflug zum OperettenSommer Kufstein gewinnen – so einfach geht es. Die Aufgabe lautet: Malt euren Lieblingsfußballer oder die Lieblingsfußballerin! Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.