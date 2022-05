Tod bei Tornado-Jagd: Drei US-Studenten gestorben

Mehr als ein Dutzend Windhosen

Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes waren in der Nacht auf Samstag in Kansas und im benachbarten Nebraska mehr als ein Dutzend Windhosen gemeldet worden. Ein heftiger Tornado mit geschätzten Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde traf am Freitagabend zunächst die Region südlich von Wichita und zog später Richtung Nordosten weiter.