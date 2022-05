Wacker Innsbruck: Nun wackelt Heimspiel gegen Horn

Präsident Kevin Radi hat sich in seiner Verzweiflung wieder an den Hamburger Ex-Investor Matthias „Siemsalabim“ Siems gewandt, der den Rücktritt von Vorstand Thomas Kerle gefordert hat. Kerle trat auf Bitte von Radi zurück, beendete am Samstag sein Dienstverhältnis. „Ich bin traurig, dass es so enden musste.“ Ob Siems nützt? Für die Lizenz kaum, gegen den Konkurs möglicherweise.