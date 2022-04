Tauchgang in der Mülltonne der menschlichen Seele

Was sagt unser Müll über uns aus? Dieser Frage geht das Schauspielhaus Graz in der neuen Produktion der Bürger*innenbühne in Haus zwei nach. In „Trashland“ stehen acht Laien auf der Bühne, die tief in ihre Mülltonnen und Seelen blicken lassen und die Kehrseiten der Konsumgesellschaft aufzeigen. Zu sehen bis 20. Mai.