„Zeitpolster“ als Ruhekissen für die Seele

Das Betreuungskonzept für kostengünstige Nachbarschaftshilfe ist schon in einigen österreichischen Städten aktiv. Jetzt startete mit Doris Zaschka, Natalie Gaggl, Anton Millenig und Gabi Monschein auch ein Team in Wiener Neustadt und Umgebung. Das weiß auch Stadtchef Klaus Schneeberger zu schätzen: „Die Plattform bringt uns als Gesellschaft näher zusammen, und die Hilfe kommt dort an, wo sie gerade gebraucht wird.“ Mitmachen kann jeder, der Zeitreserven hat und eine Strafregisterbescheinigung vorlegen kann.