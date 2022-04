Jetzt lockt Altach die Fans mit freiem Eintritt

Der SCR Altach steht im Abstiegskampf der Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Um die Trendwende in den letzten drei Runden der Qualifikationsgruppe doch noch zu schaffen, setzen die Vorarlberger auf die Unterstützung der Fans. Im anstehenden Heimspiel gegen die SV Ried am 7. Mai (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) haben alle „normalen“ Zuschauer freien Eintritt, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab.