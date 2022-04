Voestalpine: Eine Milliarde für „grünen“ Stahl

Die Stahlproduktion in Donawitz soll „grüner“ werden. Die Voestalpine forscht in einer Pilotanlage an einem neuen Verfahren mit Wasserstoffplasma. Das Projekt ist Teil einer großen Strategie, durch die das Unternehmen bis 2050 emissionsfrei werden will. In den nächsten Jahren fließen gigantische Beträge in die Forschung. Das soll langfristig auch die Arbeitsplätze in der Steiermark sichern.