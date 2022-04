Republik Moldau: Neutralität als Überlebensfrage

Eingeklemmt zwischen Rumänien und der Ukraine, ist kaum ein Land näher an Wladimir Putins Angriffskrieg als das kleine Moldau oder auch Moldawien. Das ärmste Land Europas - in etwa so groß wie Niederösterreich und die Steiermark zusammen - trennen nur ein paar Dutzend Kilometer von der ukrainischen Hafenstadt Odessa, in der erst am Wochenende mehrere Raketen eingeschlagen sind. Und das Modell der abtrünnigen Provinz Transnistrien, in der seit rund 30 Jahren russische Truppen stationiert sind, erinnert sehr an die ostukrainischen Separatisten-Regionen im Donbass, um die gerade blutigst gekämpft wird.